" معيتيق" يبحث مع عميد بلدية القره بولي آلية استكمال بعض المشاريع المتوقفة بالمدينة.

طرابلس 23 أبريل 2017 (وال)- بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" اليوم الأحد بطرابلس ، مع مقرر وعضو المجلس الأعلى للدولة "العجيلي أبوسديل"، وعميد بلدية القره بولي "حسين عبدالله بوغنيمة"، آلية استكمال بعض المشاريع المتوقفة بمدينة القره بولي والمتعلقة بالبنية التحتية المتمثلة في المياه والصرف الصحي. كما تم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور العضوين عن مجلس أعيان القره بولي "نوري المهدي جبريل" و"سالم المعمري"، وعضو المجلس البلدي "إبراهيم الشارف"، مناقشة أهم الاحتياجات الضرورية لمستشفى القره بولي الذي تعتمد عليه المدينة والمناطق المجاورة لها. ..(وال).