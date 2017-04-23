بلديات القره بولي وقصر خيار والخمس وزليتن تناقش كيفية صيانة الطريق الساحلي بالمجهود الذاتي .
الأحد ، 23- 04- 2017 - 17:02:00
\nالخمس 23 ابريل 2017 (وال) - عقد بمقر الشركة الاهلية للاسمنت بالخمس \nاليوم الاحد اجتماع ضم بلديات القره بولي وقصر خيار والخمس وزليتن وبعض \nمدراء المكاتب المختصة بالقطاعات بهذه البلديات والجمعيات والمنظمات \nالعاملة في مجال العمل الاهلي والتطوعي . \n وتم خلال الاجتماع ،مناقشة وضع آلية لمعالجة الطريق الساحلي المتهالك \nوالعمل على صيانته بالمجهود الذاتي .\nوأوضح عميد بلدية قصر خيار \" عمران الباوندي\" لوكالة الانباء الليبية بان\nهذا الاجتماع هو لإيجاد آلية من اجل المساهمة في دعم هذا المشروع خدمة \nللصالح العام نظرا لعدم وجود ميزانية للطريق العام .\n يذكر ان هذه الاجتماع اشرف على تنظيمه مؤسسة نوارس ليبيا للاعمال \nالخيرية ، وبصمة شباب للعمل التطوعي بقصر خيار وذلك بمناسبة اليوم \nالعالمي للتطوع . \n ..(وال).