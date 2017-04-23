الخمس تحتضن اجتماع بشأن صيانة الطريق الساحلي بالمجهود الذاتي .

\

الخمس 23 ابريل 2017 (وال) - عقد بمقر الشركة الاهلية للاسمنت بالخمس \

اليوم الاحد اجتماع ضم بلديات القره بولي وقصر خيار والخمس وزليتن وبعض \

مدراء المكاتب المختصة بالقطاعات بهذه البلديات والجمعيات والمنظمات \

العاملة في مجال العمل الاهلي والتطوعي . \

وتم خلال الاجتماع ،مناقشة وضع آلية لمعالجة الطريق الساحلي المتهالك \

والعمل على صيانته بالمجهود الذاتي .\

وأوضح عميد بلدية قصر خيار \\\" عمران الباوندي\\\" لوكالة الانباء الليبية بان\

هذا الاجتماع هو لإيجاد آلية من اجل المساهمة في دعم هذا المشروع خدمة \

للصالح العام نظرا لعدم وجود ميزانية للطريق العام .\

يذكر ان هذه الاجتماع اشرف على تنظيمه مؤسسة نوارس ليبيا للاعمال \

الخيرية ، وبصمة شباب للعمل التطوعي بقصر خيار وذلك بمناسبة اليوم \

العالمي للتطوع . \

..(وال).