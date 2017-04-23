عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية وصل الى مليون لاجئ في غزة .

عمان 23 أبريل 2017 (وال) - أكد المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان عدد المستفيدين من برامج المنظمة الاممية الذين يتلقون مساعدات غذائية منتظمة وصل الى مليون لاجىء فلسطيني تقريبا. وقال عدنان ابو حسنه في تصريحات صحفية اليوم الاحد أنه في عام 2016 " تمكن مكتب غزة الإقليمي من توفير أكثر من 27,700 وظيفة بما يشمل 14,700 موظف مثبت وأكثر من 4,600 وظيفة بدوام كامل ضمن برنامج خلق فرص العمل وحوالي 9,000 فرصة عمل لعمال بناء بدوام كامل حيث تقيم تحليلات الأونروا الداخلية أن ذلك الرقم يمثل 9.6% من قوة العمل العاملة في قطاع غزة" . وأكد أن الأونروا "ساهمت في تخفيف نسبة البطالة ب5.6%" مبرزا ان 10 سنوات من حصار الاحتلال الاسرائيلي ادت إلى تقويض اقتصاد القطاع والذي يسجل أحد أعلى معدلات البطالة في العالم. وقال المستشار الإعلامي بأن "معدل البطالة في الربع الثالث من عام 2016 حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ 43.2% مشيرا الى ان 68.6% من الإناث في غزة لا يعملن وحوالي 64% من الشباب لا يعملون أيضا". ويمكن برنامج خلق فرص العمل في الأونروا المستفيدين ومن خلال توفير فرص توظيف قصيرة الأمد للاجئين الضعاف من تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية إضافة إلى كونها فرصة لتنمية إمكاناتهم. وخلال شهر فبراير الماضي أكملت "الأونروا" ثلاثة مشاريع إنشاءات منها إعادة بناء لسقف مدرسة أعمال صيانة في مدرستين وبناء 13 غرفة للمولدات الكهربائية في عدة مدارس في غزة حسب ابو حسنه الذي بين ان هناك 26 مشروع بنى تحتية بقيمة 57.85 مليون دولار قيد الإنشاء فيما يوجد 20 مشروعا بقيمة 28 مليون دولار ينتظر البدء في تنفيذهما.