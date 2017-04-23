مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش الارهابي بضربة جوية للتحالف الدولي غرب العراق.

بغداد 23 أبريل 2017(وال )- لقي 21عنصرا من ما يسمى بتنظيم "داعش" الارهابي مصرعهم بضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة " راوة " في الأنبار غرب العراق , حسب ما أعلنت عنه قيادة العمليات الأمنية في العراق اليوم الاحد. وذكر البيان أن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية على مواقع تنظيم "داعش" في "راوة" بالأنبار أسفرت عن "مقتل 21 عنصرا من داعش". من جهة أخرى, أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن في إقليم كردستان العراق عن مقتل عنصر اخر من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي غرب مدينة الموصل شمال البلاد . واوضح نفس المصدر أن عناصر التنظيم المتطرف أقدموا يوم أمس على" قتل ثلاثة مدنيين في حي الإصلاح الزراعي في الجانب الأيمن من الموصل أثناء محاولتهم الفرار من قبضة التنظيم" . كما تمكنت قوات جهاز مكافحة الارهاب من احباط "ثلاث محاولات لتفجير سيارات مفخخة" في الجانب الأيمن من الموصل وكذا اعتقال "خلية إرهابية" من داعش غرب المدينة غرب العراق .