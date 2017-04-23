بحث وسائل تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة.

الجزائر 23 أبريل 2017 (وأج) - اجتمع وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاحد بالجزائر مع مساعد ممثل الولايات المتحدة الامريكية للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط دانيال مولاني حسبما أفاد به بيان جزائري. وتم خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة . وأشاد الطرفان بمستوى العلاقات القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة في مختلف المجالات خاصة ما تعلق بكثافة حجم التبادلات التجارية حسب البيان.