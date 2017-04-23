اليمن: مصرع 7 جنود في انفجار مخزن أسلحة بجبل حديد وسط "عدن" .

عدن 23 أبريل 2017 (وال) - أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد بارتفاع حصيلة الجنود اليمنيين الذين لقوا مصرعهم , جراء انفجار مخزن أسلحة بموقع عسكري بجبل حديد وسط "عدن" جنوب اليمن, إلى 7 قتلى و 26 جريحا. و قالت مصادر اعلامية إن الانفجار "ناجم عن حريق امتد إلى شاحنة كانت تحمل قذائف وألغام من مخلفات الحرب في مقر لأحد الألوية الرئاسية" . وكانت قوات الشرعية اليمنية أعلنت في وقت سابق مواصلة تقدمها في محيط "عسكر خالد" والمناطق الأخرى في مديرية "موزع" غربي محافظة "تعز". وأضافت أنه "تم قطع ثاني أهم خط إمداد الحوثيين بين "تعز" و"لحج", مشيرة إلى أن القوات النظامية تسعى إلى قطع خطوط الإمداد أمام الحوثيين غربي" تعز" من خلال السيطرة على طرق الامدادات.