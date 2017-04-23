وكيل وزارة الداخلية يناقش مع بعض القيادات الأمنية آليات تفعيل العمل الأمني بمدينة طرابلس الكبرى وماجاورها.

طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - عقد وكيل وزارة الداخلية عقيد "عبد السلام عاشور" اليوم الأحد اجتماع موسع بمديرية أمن طرابلس ، ضم مدراء ادارات التفتيش والمتابعة ، والعلاقات والتعاون ،والشؤون القانونية بالوزارة ، ومدراء أمن طرابلس وقصر بن غشير ورأس غزال ومندوبين عن مديريات الامن بالمناطق المجاورة ورؤساء بعض الأجهزة المختصة ولجنة الترتيبات الأمنية . وناقش الاجتماع آليات تفعيل العمل الأمني ومقترح بشأن خطة لتأمين مدينة طرابلس الكبرى من خلال مكونات وزارة الداخلية والجهات المعنية لفرض سلطة القانون بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسلامة المواطن. وقال السيد وكيل وزارة الداخلية عقيد "عبد السلام عاشور" في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية - إن هذا الاجتماع يأتي في اطار العمل للاعداد لخطة شاملة لتأمين طرابلس الكبرى والمناطق المجاورة لها . واوضح الوكيل ان هذه الخطة التي جاءت بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " ستقوم بتنفيذها كل الاجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والدفاع والاجهزة الأخرى لوضع خطة لتأمين طرابلس الكبرى . وأكد وكيل الوزارة في تصريحه لـ( وال ) على أهمية دور وسائل الاعلام المختلفة في توعية وترشيد المواطنين في مدينة طرابلس وفي كل انحاء المدن الليبية للتعاون والوقوف وقفة جادة مع الجهات الأمنية المختصة للرفع من مستوى الأداء الأمني لتأمين وحماية كل المرافق والممتلكات داخل مدينة طرابلس وخارجها. ..(وال)..