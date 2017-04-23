محافظ مصرف ليبيا المركزي : الإعلام الليبي له دور في توعية المواطن بالأزمة المالية التي يمر بها الوطن.
الأحد ، 23- 04- 2017 - 15:47:00
\n طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي \" الصديق\nالكبير أن يكون اللقاء الذي جمعه ظهر اليوم بمختلف وسائل الأعلام المحلية\nوالدولية أن يكون له علاقة باللغط الكبير حول المصرف وشخص المحافظ .\n وأكد \" الكبير \" في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر المصرف المركزي \nبالعاصمة طرابلس أن اللقاء الذي جمعه بوسائل الأعلام اليوم إنما هو \nمحاولة جادة للتواصل مع الرأي العام الذي يعكس في تفاعلاته واقع المعاناة\nالذي انعكس سلبا على مستوى المعيشة ولقمة العيش للمواطن الليبي .\n وقال إن ظهوره الإعلامي المباشر ليس من باب الدعاية أو التسويق للأشخاص\nأو المؤسسات وإنما جاء ليعرف أبناء الوطن ما يجب أن يعرفوه وما يحق لهم \nأن يعرفوه.\n وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي بان المصرف حاول سابقا الحفاظ على \nتوازن دقيق بين دفع الضرر وجلب المنفعة ، مؤكدا بان الكلام في مقام \nالخلاف والصراع قد يزيده تأجيجا ويساء فهمه وتفسيره ويستغل لتحقيق مصالح \nآنية .\n وطالب خلال مؤتمره الصحفي كافة وسائل الإعلام المحلية القيام بواجبهم \nالوطني وإبراز دورهم الفعال في توعية المواطنين بالأزمة الحقيقية التي \nيمر بها الوطن وإيضاح كل ما هو جوهري حول ألازمة المالية التي نمر بها \nوالابتعاد عن كل الأخبار التي تؤجج الرأي العام وتربك كل الإجراءات التي \nيسعى لها المصرف المركزي للخروج من هذه الأزمة .\n وأثنى \" الكبير \" على الشعب الليبي الذي تحمل وعانى دون أن تمتد منه \nيد بالأذى إلى مصارف ومؤسساته إلا في حدود واقعات محدودة تمثل الاستثناء \nعلى قاعدة القيم الأصيلة والأخلاق المجتمعية النبيلة التي يتحلى بها \nأبناء الوطن .\n \n ...( وال ) ...