محافظ مصرف ليبيا المركزي : الإعلام الليبي له دور في توعية المواطن بالأزمة المالية التي يمر بها الوطن.



طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي \" الصديق

الكبير أن يكون اللقاء الذي جمعه ظهر اليوم بمختلف وسائل الأعلام المحلية

والدولية أن يكون له علاقة باللغط الكبير حول المصرف وشخص المحافظ .

وأكد \" الكبير \" في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر المصرف المركزي

بالعاصمة طرابلس أن اللقاء الذي جمعه بوسائل الأعلام اليوم إنما هو

محاولة جادة للتواصل مع الرأي العام الذي يعكس في تفاعلاته واقع المعاناة

الذي انعكس سلبا على مستوى المعيشة ولقمة العيش للمواطن الليبي .

وقال إن ظهوره الإعلامي المباشر ليس من باب الدعاية أو التسويق للأشخاص

أو المؤسسات وإنما جاء ليعرف أبناء الوطن ما يجب أن يعرفوه وما يحق لهم

أن يعرفوه.

وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي بان المصرف حاول سابقا الحفاظ على

توازن دقيق بين دفع الضرر وجلب المنفعة ، مؤكدا بان الكلام في مقام

الخلاف والصراع قد يزيده تأجيجا ويساء فهمه وتفسيره ويستغل لتحقيق مصالح

آنية .

وطالب خلال مؤتمره الصحفي كافة وسائل الإعلام المحلية القيام بواجبهم

الوطني وإبراز دورهم الفعال في توعية المواطنين بالأزمة الحقيقية التي

يمر بها الوطن وإيضاح كل ما هو جوهري حول ألازمة المالية التي نمر بها

والابتعاد عن كل الأخبار التي تؤجج الرأي العام وتربك كل الإجراءات التي

يسعى لها المصرف المركزي للخروج من هذه الأزمة .

وأثنى \" الكبير \" على الشعب الليبي الذي تحمل وعانى دون أن تمتد منه

يد بالأذى إلى مصارف ومؤسساته إلا في حدود واقعات محدودة تمثل الاستثناء

على قاعدة القيم الأصيلة والأخلاق المجتمعية النبيلة التي يتحلى بها

أبناء الوطن .



...( وال ) ...