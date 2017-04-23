محافظ مصرف ليبيا المركزي : على كافة مؤسسات الدولة تحمل مسؤوليات وتبعات الأزمة المالية كل حسب اختصاصاته وصلاحياته .



طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - قال محافظ مصرف ليبيا المركزي \"

الصديق الكبير \" إن البلاد تمر بأزمة مالية وعلى كافة مؤسسات الدولة تحمل

مسؤولياتها وتبعاتها الشرعية والوطنية كل حسب اختصاصاته وصلاحياته .

وأوضح المحافظ في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر المصرف المركزي

بالعاصمة طرابلس انه لا يجوز أن نلقي جميع التبعات والمسؤوليات على طرف

واحد وهو مصرف ليبيا المركزي الذي لم يخوله القانون صفة قيادية تسمح له

برسم السياسات العامة للدولة أو تحاسبه بما لا يقع ضمن مسؤولياته كمؤسسة

تنفيذية .

وأضاف أن المشرع حرص على جعل مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مستقلة ليحصنه

من الخلافات والتدخلات ورغم عن ذلك قام المصرف ولا زال يقوم بملء فراغات

حتمتها المصلحة العامة لرفع المعاناة عن المواطن الليبي قد المستطاع .

وأشار \" الكبير \" إلى أن مصرف ليبيا المركزي باعتباره مؤسسة ذات طبيعة

خاصة وحساسة فائقة تجاه المتغيرات والظروف المحلية والخارجية وايا يكن

مجلس إداراته ومحافظه لا يمكن أن ينفصل تأثرا وتأثيرا عن الوضع العام

للدولة ولا عن الشكل العام للسلطة وأداء إداراتها العامة ولا عن الاقتصاد

الوطني العام .

وقال إن مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة حافظت على وجودها وتماسكها

وحياديتها وأدائها ومكانتها واحترامها على المستوى الدولي الذي يراقب

ويتابع ويتفاعل ويقيم عمل هذه المؤسسة حفاظا على أصولنا من التجميد .





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