الولايات المتحدة تعتزم إجلاء المدنيين الأمريكيين من كوريا الجنوبية قبل تدريبات عسكرية في يونيو المقبل .

سيول 23 أبريل 2017 ( وال )- أعلنت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد , أن القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد تعتزم إجراء تدريبات عسكرية في يونيو المقبل لإجلاء المدنيين الأمريكيين, "في حال نشوب نزاع مسلح" بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت وكالة أنباء " يونهاب " الكورية الجنوبية أن تدريبات "كورتيس تشانيل" الروتينية التي تجريها القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية, تهدف إلى تنفيذ مهام تتعلق بترحيل 230 ألف مدني أمريكي إلى خارج كوريا الجنوبية في حال نشبت حرب بين الكوريتين". وتشرف على تنفيذ العمليات التدريبية , فرقة لقيادة القوات الاستكشافية واللوجستية الأمريكية التي تتخذ من مدينة "ديجو" الكورية الجنوبية التي تبعد حوالي 302 كلم جنوب شرقي العاصمة سيول مقرا لها. وتصاعدت وتيرة التوتر في شبه الجزيرة الكورية مؤخرا بسبب النشاطات النووية والصاروخية لبيونغ يانغ, وإرسال الولايات المتحدة أصولها العسكرية القوية إلى كوريا الجنوبية. يشار الى أن اخر الدورات التدريبية من طراز "كورتيس تشانيل" قد اقيمت في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر من العام الماضي, في أعقاب إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة في شهر سبتمبر الماضي. ووفقا لقيادة الجيش الأمريكي, فقد كانت تدريبات العام الماضي الأكثر واقعية بين التدريبات المماثلة التي أجريت في كوريا الجنوبية, حيث تم من خلالها إجلاء المشاركين بشكل فعلي إلى خارج شبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ عام 2009. ...( وال )...