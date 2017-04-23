مصادر اعلامية : هلاك ( 11 ) شخصا على الاقل في حوادث بسبب الأمطار في باكستان .الأحد ، 23-04-2017 - 15:10:00

إسلام أباد 23 ابريل 2017 ( وال ) - تسببت الامطار التي شهدتها باكستان في مقتل ( 11 ) شخصا على الأقل وأصابة عدد اخر في حوادث منفصلة خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية . ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤولين محليين اليوم الاحد إن مقاطعة البنجاب بشرق البلاد كانت الأكثر تضررا حيث حصدت الأمطار الغزيرة أرواح ( 7 ) أشخاص ، مشيرة إلى ان "من بين القتلى ( 4 ) من أفراد عائلة واحدة وهما سيدتان وطفلان انهار منزلهم بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة كامونكي". وفي حادث منفصل , سقط أحد أسلاك توصيل الطاقة على منزل تحت الإنشاء في منطقة "شيخوبورا" ما تسبب في مقتل ( 3 ) اشخاص وإصابة ( 3 ) آخرين . وحسب جهاز إدارة الكوارث المحلي فإن ( 4 ) اشخاص لقوا حتفهم بمقاطعة "خيبر باختنخوا" شمال غرب البلاد . وتوقعت وكالة الأرصاد أن تضرب الأمطار والعواصف الترابية المصحوبة بالعواصف العاتية وعواصف البرد, مناطق مختلفة بالمقاطعتين خلال الـ 24 ساعة المقبلة. ...( وال )...

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