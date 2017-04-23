المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يتوجه إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للشباب .

طرابلس 23 أبريل 2017 (وال)- توجه لاعبو المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم بعد ظهر اليوم إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت سن 19 سنة التي ستقام بمدينة القيروان التونسية خلال الفترة من 27 وحتى 4 من شهر مايو القادم . وكان الطاقم الفني للمنتخب المتكون من المدرب الوطني " عياد القاضي " ومساعده " عبد السلام الكوت" ، ومدرب الحراس " الطاهر سعد " قد قام باختيار عناصر المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم من خلال التجمعات التي أقيمت بالمنطقة الغربية والوسطى والشرقية . وضمت القائمة اللاعبين الآتية أسماؤهم وهم : 1- عبد المهيمن محمد الحراري(الاتحاد). 2- أبولقاسم رجب امحمد(الاتحاد). 3- عبد المالك محمود عبيد(الاتحاد). 4- ناجي عبد المنعم عمران(الاتحاد). 5- معاذ عبد الباسط عيسى(الاتحاد) . 6- أحمد أكرم العقيلي(الأهلي طرابلس). 7- علي بلقاسم عبد القادر(الأهلي طرابلس). 8- معاذ عبد الباسط المهف(الأهلي طرابلس). 9- صالح فيصل معتوق(الأهلي طرابلس).10- محمد عادل الشكري(الأهلي طرابلس). 11- محمد فتحي الحبيشي(الأهلي طرابلس). 12- طارق سعد الصيد(الأهلي طرابلس). 13- المهدي عبد السلام الكوت(الأهلي طرابلس). 14- محمد عياد القاضي(الأهلي طرابلس). 15- المنتصر محمد أبورقيعة(المدينة). 16- عبد الحفيظ صلاح ميلاد(الوحدة). 17- صلاح أحمد فكرون(النصر) . 18-عبد الحميد أحمد الجياش(الأخضر) . 19- فاروق مصطفى خليفة(الترسانة). 20- سفيان عبد الحفيظ الحطاب(الأولمبي). 21- محمد الهادي سعيد (المجد) . 22- مهند علي عبد الله(اليرموك) . 23-عبد الرحمن فتحي المشري (المجد) . (وال)