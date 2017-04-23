عميد بلدية سبها : تواصل اجتماعات لجنة التهدئة بالجنوب للوصول الى رؤية عامة وشاملة لانهاء الازمة .
الأحد ، 23- 04- 2017 - 13:39:00
\n سبها 23 أبريل 2017 ( وال ) - أكد عميد بلدية سبها / حامد الخيالي / \nعضو اللجنة المكلفة من وزارة الحكم المحلي للتهدئة في الجنوب ان اللجنة \nعقدت امس اجتماع مع اهالي البوانيس ناقشت خلالها السبل الكفيلة بحل \nالمشاكل القائمة في الجنوب وآليات التهدئة.\n وأوضح الخيالي في تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الأحد - أن \nكافة الملاحظات قد اخذت بعين الاعتبار وتم وضعها في نقاط وبرنامج عام \nلرؤية شاملة لحل هذه المشكلة والوصول الى تهدئة عامة وشاملة في الجنوب.\n وأضاف ان اللجنة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات بعدد من أعيان\nواهالي قبائل الجنوب وسيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع باقي القبائل لصياغة\nرؤية موحدة وشاملة للتهدئة .\n وأشار / الخيالي / في تصريحه لــ ( وال ) الى أنه سيتم الاعداد \nلاجتماع موسع وبمشاركة كافة القبائل لمناقشة هذه الملاحظات ووضع الرؤية \nالعامة والشاملة لحل مشاكل الجنوب والوصول الى تهدئةعامة ودائمة . \n \n \n ...( وال )...