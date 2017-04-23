عميد بلدية سبها : تواصل اجتماعات لجنة التهدئة بالجنوب للوصول الى رؤية عامة وشاملة لانهاء الازمة .



سبها 23 أبريل 2017 ( وال ) - أكد عميد بلدية سبها / حامد الخيالي /

عضو اللجنة المكلفة من وزارة الحكم المحلي للتهدئة في الجنوب ان اللجنة

عقدت امس اجتماع مع اهالي البوانيس ناقشت خلالها السبل الكفيلة بحل

المشاكل القائمة في الجنوب وآليات التهدئة.

وأوضح الخيالي في تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الأحد - أن

كافة الملاحظات قد اخذت بعين الاعتبار وتم وضعها في نقاط وبرنامج عام

لرؤية شاملة لحل هذه المشكلة والوصول الى تهدئة عامة وشاملة في الجنوب.

وأضاف ان اللجنة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات بعدد من أعيان

واهالي قبائل الجنوب وسيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع باقي القبائل لصياغة

رؤية موحدة وشاملة للتهدئة .

وأشار / الخيالي / في تصريحه لــ ( وال ) الى أنه سيتم الاعداد

لاجتماع موسع وبمشاركة كافة القبائل لمناقشة هذه الملاحظات ووضع الرؤية

العامة والشاملة لحل مشاكل الجنوب والوصول الى تهدئةعامة ودائمة .





...( وال )...