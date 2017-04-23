الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يلتقي الاهلي بطرابلس .

بنغازي 23 أبريل 2017 ( وال) - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع فريق الأهلي بطرابلس اليوم الاحد في أولى مبارياته ضمن بطولة الأهلي الودية الثانية التي ينظمها النادي الأهلي بطرابلس خلال الفترة من 19 أبريل الجاري وحتى 2 مايو . ويشارك في الدورة الودية التي تقام بملعب طرابلس الدولي فرق :النصر ، الأخضر ، السويحلي ، المدينة والفريق المنظم الأهلي بطرابلس . وقال مفتاح الجحاوي مدير الكرة لفريق النصر " الدورة التي يقيمها الاهلي ستتيح للفريق فرصة اللعب مع فرق قوية نسبياً وتسهم في خلق روح التفاهم والتناغم داخل الملعب بين لاعبي الفريق . ( وال بنغازى)