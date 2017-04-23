الهيأة العامة للمعلومات تعقد يوم غد اجتماع موسع مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بقطاع المعلومات .

طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - تعتزم الهيأة العامة للمعلومات عقد اجتماع موسع مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بقطاع المعلومات . وأوضحت الهيأة في خطاب لها بهذا الشأن تلقت وكالة الأنباء الليبية " وال " اليوم الأحد نسخة منه ان الاجتماع سيخصص لتدارس ومناقشة معمقة للعديد من الموضوعات الهامة المتعلقة ببناء وتطوير قطاع المعلومات . وأشارت الهيأة إلى ان هذا الاجتماع الذي سيلتئم صبيحة يوم غد الإثنين بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الهيأة بطرابلس يأتي في إطار سعي الهيأة المتواصل لبناء وتطوير النظام الوطني للمعلومات . ( وال )