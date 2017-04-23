مصرف ليبيا المركزي : أكثر من 100 مليون دولار تمَّ بيعها لأرباب الأسر حتى الآن .

طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه بتخصيص وإيداع الأموال لكل المصارف التي بدأت بالفعل في تلبية الطلبات المُقدمة إليها من أرباب الأسر ، وذلك من خلال منظومة النقد الأجنبي للأفراد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي اعتباراً من 12 فبراير 2017 م . وأوضح المصرف على صفحته الرسمية على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " أن إجمالي ما تمَّ بيعه حتى الآن بلغ أكثر من 100 مليون دولار حتى يوم 19 أبريل الحالي. وأشار المصرف إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبله للتخفيف من حدة الطلب على العملة الأجنبية ، وتأسيساً على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن بيع العملة الأجنبية للسادة المواطنين عن طريق المصارف التجارية بالسعر الرسمي ليوم الشراء ، وبقيمة (400) أربعمائة دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة ، وتنفيذاً لتعليمات المصرف المباشرة إلى المصارف التجارية وفروعها بالشروع في تنفيذ ما ورد في البيان. ( وال )