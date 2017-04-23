لجنة رعاية موسم الحج لهذا العام تستكمل إقامة الحجاج الليبيين وتنقلاتهم.

طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - علمت وكالة الأنباء الليبية من مصادر لجنة رعاية موسم الحج أن اللجنة استكملت التعاقد على تحديد إقامة الحجاج الليبيين لهذا العام بفندق من فئة 5 نجوم يسع حوالي 7000 ألاف حاج في وقت واحد وهو عدد حجاج ليبيا لهذا العام وأن الفندق المتعاقد معه يقع بالمنطقة المركزية الشمالية ويفتح على توسعة الملك عبدالله . وأوضحت المصادر أن عملية التعاقد تمت بمقر القنصلية الليبية بجده بعد اجتماعات تجاوزات 12 ساعة متواصلة بين لجنة التعاقد وإدارات الفنادق والشركات . على صعيد متصل وفي إطار تنفيذ المهام المسندة للجنة رعاية موسم الحج تم يوم الخميس الماضي بمقر القنصلية الليبية بجده ، فتح مظاريف الشركات المختارة لنقل الحجاج من قبل رئيس وأعضاء اللجنة و مندوبي الشركات لتنفيذ برنامج موسم الحج لهذه العام. وفي هذا الخصوص أفاد السيد صبري الفرجاني عضو لجنة الحج أنه تم اختيار شركات ذات خبرة عالية في مجال النقل وأنها سوف تباشر أعمالها ابتدأ من توقيع العقد. ( وال )