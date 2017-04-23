عميد بلدية زوارة يلتقي بوكيل الشركة السويدية المكلفة بدراسة أنشاء مصنع للقمامة .

طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - بحث عميد بلدية زوارة "حافظ بن ساسي" أمس السبت بالعاصمة التونسية مع وكيل الشركة السويدية المكلفة من وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بدراسة إنشاء مصنع لإعادة تدوير القمامة ببلدية زوارة . وحضر الاجتماع مدير شركة الخدمات العامة ومدير إدارة الشركات بوزارة الحكم المحلي . وأكدت الشركة خلال هذا الاجتماع أن مدة تنفيذ هذا المشروع ستة أشهر من بعد التوقيع على العقد وأن العمالة المستهدفة ستكون محلية بإشراف سويدي. ...( وال )...