مقتل عسكريين تركيين في اشتباكات مع مسلحين اكراد جنوب شرق تركيا.

أنقرة 23 ابريل 2017 ( وال ) - قتل عسكريان تركيان اليوم الاحد خلال اشتباكات مع منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في منطقة أولودره بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا . وذكرت مصادر أمنية ان العسكريين العاملين في قيادة درك الحدود أصيبا بجروح أثناء اشتباك مع مجموعة مسلحة في المنطقة المذكورة إلا أنهما فارقا الحياة في المستشفى . ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع (بي كا كا) وملاحقة عناصرها جنوب وجنوب شرق البلاد ردا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.