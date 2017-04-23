مقتل 4 مسلحين مشتبه بهم في اشتباكات مع القوات الفلبينية .الأحد ، 23-04-2017 - 12:00:00

مانيلا 23 ابريل 2017 ( وال ) - قتل 4 مسلحين مشتبه بهم في اشتباكات اندلعت بينهم و بين القوات الحكومية الفلبينية وسط البلاد. وذكر رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال إدواردو أنو اليوم الأحد , ان "قوات الجيش والشرطة تمكنت من قتل جوسيليتو ميلوريا وهو أحد زعماء المتمردين في اشتباكات مسلحة اندلعت بالقرب من بلدة "كلارين" في إقليم /بوهول/". وأضاف أن "مجموعة من المسلحين قد تمكنت من الفرار , إلا أن القوات قتلت ثلاثة منهم بعد ملاحقتهم و ان البحث جاري لايقاف عن الهاربين المتبقين". وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت رعاياها في الفلبين أوائل الشهر الجاري من احتمال قيام الإرهابيين بعمليات اختطاف في إقليم "بوهول" ومناطق أخرى.

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