مقتل 4 مسلحين مشتبه بهم في اشتباكات مع القوات الفلبينية .

مانيلا 23 ابريل 2017 ( وال ) - قتل 4 مسلحين مشتبه بهم في اشتباكات اندلعت بينهم و بين القوات الحكومية الفلبينية وسط البلاد. وذكر رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال إدواردو أنو اليوم الأحد , ان "قوات الجيش والشرطة تمكنت من قتل جوسيليتو ميلوريا وهو أحد زعماء المتمردين في اشتباكات مسلحة اندلعت بالقرب من بلدة "كلارين" في إقليم /بوهول/". وأضاف أن "مجموعة من المسلحين قد تمكنت من الفرار , إلا أن القوات قتلت ثلاثة منهم بعد ملاحقتهم و ان البحث جاري لايقاف عن الهاربين المتبقين". وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت رعاياها في الفلبين أوائل الشهر الجاري من احتمال قيام الإرهابيين بعمليات اختطاف في إقليم "بوهول" ومناطق أخرى.