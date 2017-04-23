اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : الحوار هو السبيل لإنهاء الانقسام والمعاناة .



طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، عن

ترحيبها باللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المستشار/ عقيلة صالح / ورئيس

المجلس الأعلى للدولة الدكتور / عبد الرحمن السويحلي / ، بالعاصمة

الايطالية روما يوم الجمعة الماضي .

ووصفت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم

الأحد - هذا اللقاء بالخطوة الايجابية والجيدة التي ستساهم في الإسراع

بإنهاء حالة الانقسام والتشظي الاجتماعي والصراع السياسي الذي كان ولازال

له تداعياته وأثاره الوخيمة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية .

وأضاف البيان أن هذا اللقاء سيسهم في الإسراع في إيجاد حل للأزمة

الراهنة وتدفع في اتجاه الحل السلمي والسياسي من خلال الحوار الوطني .

كما أعرب بيان اللجنة ، عن ترحيبه بما تم بحثه من قضايا وملفات

إنسانية ووطنية جد مهمة والتي تأتي في مقدمتها ملف المصالحة الوطنية

الشاملة وعودة النازحين والمهجرين بداخل وخارج البلاد إلى ديارهم

والإسراع في حل الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي والاستمرار في

الحوار وتعديل الاتفاق السياسي من أجل بلوغ التوافق الوطني .

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها ، إلى ضرورة توسيع مثل

هذه اللقاءات والاجتماعات والمشاورات لتشمل كافة الأطراف الفاعلة في

المشهد السياسي والاجتماعي والوطني من أجل الإسراع في تحقيق المصالحة

الوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة والوفاق والتوافق الوطني

والاجتماعي الشامل فيما بين جميع الإطراف السياسية والمكونات الاجتماعية

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