اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : الحوار هو السبيل لإنهاء الانقسام والمعاناة .
الأحد ، 23- 04- 2017 - 12:03:00
\nطرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، عن\nترحيبها باللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المستشار/ عقيلة صالح / ورئيس\nالمجلس الأعلى للدولة الدكتور / عبد الرحمن السويحلي / ، بالعاصمة \nالايطالية روما يوم الجمعة الماضي .\n ووصفت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم\nالأحد - هذا اللقاء بالخطوة الايجابية والجيدة التي ستساهم في الإسراع \nبإنهاء حالة الانقسام والتشظي الاجتماعي والصراع السياسي الذي كان ولازال\nله تداعياته وأثاره الوخيمة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية .\n وأضاف البيان أن هذا اللقاء سيسهم في الإسراع في إيجاد حل للأزمة \nالراهنة وتدفع في اتجاه الحل السلمي والسياسي من خلال الحوار الوطني .\n كما أعرب بيان اللجنة ، عن ترحيبه بما تم بحثه من قضايا وملفات \nإنسانية ووطنية جد مهمة والتي تأتي في مقدمتها ملف المصالحة الوطنية \nالشاملة وعودة النازحين والمهجرين بداخل وخارج البلاد إلى ديارهم \nوالإسراع في حل الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي والاستمرار في \nالحوار وتعديل الاتفاق السياسي من أجل بلوغ التوافق الوطني .\n ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها ، إلى ضرورة توسيع مثل \nهذه اللقاءات والاجتماعات والمشاورات لتشمل كافة الأطراف الفاعلة في \nالمشهد السياسي والاجتماعي والوطني من أجل الإسراع في تحقيق المصالحة \nالوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة والوفاق والتوافق الوطني \nوالاجتماعي الشامل فيما بين جميع الإطراف السياسية والمكونات الاجتماعية \n.\n\n...( وال )..