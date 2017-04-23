وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة الداخلية يعقدان اجتماع داخل مطار معتيقة \" .



طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - عقد الخميس بمطار معيتيقة الدولي

اجتماعا ضم كل من وكيل وزارة المواصلات \"هشام عبدالله أبوشكيوات \"ووكيل

وزارة الداخليةالسيد \"عبدالسلام عاشور \"ومدير مطار معيتيقة ،رئيس مصلحة

المطارات ،رئيس مجلس الادارة للخطوط الجوية الليبية الكابتن \"فتحي

الشطي\"، مدير مديرية أمن مطار معتيقة ، مدير إدارة المنافذ،عضو المجلس

البلدي سوق الجمعة ورئيس مكتب الأمن المركزي وأعيان سوق الجمعة وذلك

للوقوف على العراقيل وبعض الخروقات الأمنية التي تواجه المطار.

وتطرق وكيل الوزارة أبوشكيوات إلى بعض التوصيات والتي كان أهمها، ضرورة

تفعيل الأجهزة الأمنية القائمة في مطار معيتيقة وتسهيل التفاعل والتعامل

بينهم وبين الأجهزة التشغيلية وشركات الطيران ،

و محاولة إجراء بعض عمليات التوسعة الطارئة داخل المحطة التى تسبب من حين

لأخر فى ربكة حركة المسافرين،مبديا استعداده للعمل فور استكمال الإجراءات

اللازمة.

من جهة أخرى صرّح وكيل وزارة الداخلية عبدالسلام عاشور بأن تفعيل الأجهزة

الأمنية كافة داخل المطار سيكون خلال الأيام القادمة وسيتم التواصل مع

كافة الجهات المكلفة والدفع بها لحماية المطار بالصورة المثلى لدخول

النظير الأجنبي في العمل .

ورحب مدير مطار معيتيقة لطفي نشنوش بالدور الإيجابي التي تقوم به وزارتي

المواصلات والداخلية ، مضيا أن المواطن سيلاحظ خلال المدة القريبة

القادمة جملة من التغييرات لضمان سير حركة الملاحة الجوية من وإلى

المطار.

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