وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة الداخلية يعقدان اجتماع داخل مطار معتيقة \" .
الأحد ، 23- 04- 2017 - 12:04:00
\n طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - عقد الخميس بمطار معيتيقة الدولي \nاجتماعا ضم كل من وكيل وزارة المواصلات \"هشام عبدالله أبوشكيوات \"ووكيل \nوزارة الداخليةالسيد \"عبدالسلام عاشور \"ومدير مطار معيتيقة ،رئيس مصلحة \nالمطارات ،رئيس مجلس الادارة للخطوط الجوية الليبية الكابتن \"فتحي \nالشطي\"، مدير مديرية أمن مطار معتيقة ، مدير إدارة المنافذ،عضو المجلس \nالبلدي سوق الجمعة ورئيس مكتب الأمن المركزي وأعيان سوق الجمعة وذلك \nللوقوف على العراقيل وبعض الخروقات الأمنية التي تواجه المطار. \n وتطرق وكيل الوزارة أبوشكيوات إلى بعض التوصيات والتي كان أهمها، ضرورة \nتفعيل الأجهزة الأمنية القائمة في مطار معيتيقة وتسهيل التفاعل والتعامل \nبينهم وبين الأجهزة التشغيلية وشركات الطيران ، \nو محاولة إجراء بعض عمليات التوسعة الطارئة داخل المحطة التى تسبب من حين\nلأخر فى ربكة حركة المسافرين،مبديا استعداده للعمل فور استكمال الإجراءات\nاللازمة. \nمن جهة أخرى صرّح وكيل وزارة الداخلية عبدالسلام عاشور بأن تفعيل الأجهزة\nالأمنية كافة داخل المطار سيكون خلال الأيام القادمة وسيتم التواصل مع \nكافة الجهات المكلفة والدفع بها لحماية المطار بالصورة المثلى لدخول \nالنظير الأجنبي في العمل .\nورحب مدير مطار معيتيقة لطفي نشنوش بالدور الإيجابي التي تقوم به وزارتي \nالمواصلات والداخلية ، مضيا أن المواطن سيلاحظ خلال المدة القريبة \nالقادمة جملة من التغييرات لضمان سير حركة الملاحة الجوية من وإلى \nالمطار.\n ( وال )