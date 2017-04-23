بدء جولة مفاوضات بين الحكومة وكافة المجموعات المسلحة بافريقيا الوسطى .

بانغي 23 ابريل 2017 (وال) - بدأت اليوم الأحد في العاصمة بانغي أول جولة مفاوضات بين الحكومة المركزية في أفريقيا الوسطى وجميع الجماعات المسلحة بالبلاد , برعاية الأمم المتحدة من أجل تسريع عملية نزع سلاح الميليشيات المسؤولة عن العديد من التجاوزات. ونقل راديو "أفريقيا 1" عن مصادر الأمم المتحدة " أنه لأول مرة في تاريخ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج , تجلس حكومة أفريقيا الوسطى على طاولة واحدة مع جميع الجماعات المسلحة في البلاد ، والتي تشهد تصاعدا لأعمال العنف منذ سبتمبر 2016 ". واوضح المصدر ان الرئيس "فوسطن أرشانج تواديرا" يهتم بهذا البرنامج منذ وصوله إلى السلطة في مارس عام 2016 حيث تكافح أفريقيا الوسطى للتعافى من الصراع الذي اندلع عام 2013 الناجم عن الإطاحة بالرئيس السابق "فرانسوا بوزيزي" من قبل متمردي "سيليكا" وعلى خلفيات عرقية ودينية. وقد ساهم تدخل الأمم المتحدة في وقف مزيد من عمليات القتل , كما انتخب رئيس جديد بالعاصمة (بانغي) في مارس 2016. .. ( وال ) ..