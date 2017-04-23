وزارة التعليم تبحث مع ديوان المحاسبة آليات تنظيم وتسريع الإجراءات المالية للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج .

طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - بحث وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، و مديري إداراتي الشؤون الادارية والبعثات ورئيس قسم التفويضات، مع رئيس الهيئة الاستشارية ومديري بعض الإدارات بديوان المحاسبة، آليات تنظيم وتسريع الإجراءات المالية للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج لاسيما الإسراع في إتمام إجراءات إحالة الربع الثاني فيما يتعلق بمنح الطلبة، وكذلك بحث تنسيق العمل في حصر ومتابعة حسابات الملحقيات الثقافية بالسفارات الليبية. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد، الخميس الماضي بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس والذي تم خلاله الاتفاق علي احالة الربع الثاني للعام 2017م للطلبة الموفدين لوزارة المالية توطئة لإحالته لمصرف ليبيا المركزي. وأوضح وكيل الوزارة عادل جمعة، في كلمة له عقب الاجتماع بأنه سيتم عقد اجتماع الاحد المقبل من أجل مناقشة مواضيع التأمين الطبي للطلبة الدارسين بالخارج ومتابعة حسابات الملحقيات إلى جانب مطالبة الاخيرة بتقديم كشف يُبين ارصدتها البنكية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المالية والرقابية من أجل حلحلة كافة الملفات المالية العالقة لصالحها. ( وال )