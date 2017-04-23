قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية.

رام الله 23 أبريل 2017(وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد 13 فلسطينيا بعد مداهمة عدة مناطق في الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر أمني قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خمسة شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ، وذلك بعد دهم منازل ذويهم ، كما اعتقلت شابين في بلدة الدوحة غربا. وأضاف المصدر الأمني أن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية حوسان أمين سر حركة فتح "اسماعيل جميل حمامرة" ، بعد دهم منزله وتفتيشه ، واعتقلت شابين آخرين من نفس القرية. ومن جهته أفاد مكتب نادي الأسير في طولكرم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة شبان من مخيم نور شمس شرق طولكرم ، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم. .. ( وال ) ..