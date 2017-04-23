كلية القانون بغريان تنظم معرضا للكتاب .

غريان 23 أبريل 2017م( وال )- نظم اتحاد طلبة كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الجبل الغربي غريان معرضاً للكتاب داخل مبنى الكلية وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب الذي يصادف يوم 23 أبريل من كل عام . وتضمن المعرض الذي أقيم بالتعاون مع المركز الثقافي تغسات ومنتدى ليبيا تقرأ عدد من الكتب الدينية والثقافية والأدبية والتعليمية. وأفاد رئيس اتحاد الطلبة بكلية القانون غريان "محمد الشامس" وكالة الأنباء الليبية بأن المعرض يقام هذا اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية كما سيشتمل على أجنحة للوحات الفنية والرسم يشارك فيها طلبة وطالبات كليتي القانون والهندسة بغريان . ( وال ) .