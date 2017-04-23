مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي غرب القنيطرة .

دمشق 23 أبريل 2017 (وال) - لقي ثلاثة جنود سوريون مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء قصف إسرائيلي على معسكر في منطقة القنيطرة جنوب سوريا اليوم الأحد. وأفادت مصادر إعلامية بأن قصف اسرائيلي بصاروخين على مستودع للذخيرة للجيش النظامي السوري في منطقة "نبع الفوار" في محافظة القنيطرة ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين . ومن جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصول القصف الإسرائيلي على المخيم صباح اليوم من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان ناجما عن قصف صاروخي أو غارة جوية . .. ( وال ) ..