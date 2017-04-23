اختتام أعمال الدورة التدريبية للتمريض والقبالة حول الولادة الآمنة والرعاية الصحية للأم قبل وبعد الولادة بمدينة نالوت.

نالوت 23 أبريل 2017 ( وال ) - اختتمت بمستشفي نالوت المركزي أعمال الدورة التدريبية للتمريض والقبالة حول الولادة الآمنة والرعاية الصحية للأم قبل وبعد الولادة ، وذلك بإشراف إدارة برامج حماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ورعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA. وتم اختيار عدد 12 من عناصر التمريض والقابلات من نالوت والمناطق المجاورة للانخراط في هذه الدورة المكثفة والتي استمرت لمدة أسبوع من التاسعة صباحاً إلى الخامسة عصراً ..حيث قام على التدريب طاقم من الطبيبات والقابلات المؤهلات في هذا المجال من مستشفي الجلاء للولادة ومركز طرابلس الطبي وجمعية القابلات الليبية . يذكر أن هذه الدورة التي تأتي في إطار الرفع من مستوى خدمات القبالة والتمريض في المرافق الصحية بليبيا ومن أجل ضمان ولادة آمنة ورعاية صحية ذات جودة عالية ، هى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تقام في عدة مناطق من ليبيا والتي تهدف إلى الرفع من كفاءة خدمات القبالة وخاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق على مستوى ليبيا . ( وال )