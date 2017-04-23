الهيأة العامة للثقافة تحتفل اليوم باليوم العالمي للكُتّاب وحقوق المؤلفين .

طرابلس 23 أبريل 2017 ( وال ) - تنظم الهيأة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكُتّاب وحقوق المؤلفين ، وذلك عشية اليوم الأحد الموافق 23 من شهر أبريل الجاري بقصر الخلد الكائن بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس بإقامة الصالون الثقافي . وأوضحت الهيأة ان برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للكُتّاب وحقوق المؤلفين ، سيشهد عدة مناشط ثقافية من بينها عقد محاضرة ، وحلقة نقاش، وحفل توقيع كتاب ، وأشعار، إضافة إلى إلقاء عدة كلمات بالمناسبة . ودعت الهيأة العامة للثقافة بهذه المناسبة الأدباء والكتّاب والمؤلفين والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى حضور الصالون الثقافي . الجدير بالذكر أن الكُتّاب والمفكرين والأدباء والمثقفين والمؤلفين يشاركون في أكبر المعارض الدولية بعرض عصارة انتاجهم الفكري من خلال مزيد من الإصدارات الجديدة فى جميع ميادين الثقافة والعلم والمعرفة ، ومن أجل إيصال المعرفة إلى المهتمين بشكل مباشر ، وتمكينهم من الاطلاع على انتاجهم الفكري والثقافي والعلمي وتعظيم خياراتهم ، وعرض هذا الانتاج والتعريف به من خلال الندوات واللقاءات الفكرية والثقافية . هذا وكانت مكتبة طرابلس العلمية العالمية قد أحتفت عشية الخميس بتكريم عدد من الكاتبات الليبيات ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكُتّاب وحقوق المؤلفين ، وقد أعدت المكتبة برنامجاً حافلاً للاحتفاء بالمكرمات ، وبما يليق بدورالثقافة الليبية .. حيث تم تكريم المبدعة الناقدة الدكتورة " فاطمة الحاجي"، والروائية " نجوي بن شتوان" إلى جانب الكثير من المبدعات الليبيات من خارج الوطن للاحتفاء بإبداعهن، اعترافاً بدورهن الملهم والفاعل في المشهد الثقافي الليبي والعربي ، وأختيار الشاعرة الفلسطينية "وجدان شكري عياش" ضمن المكرمات في الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب . وقد جاء هذا الإختيار للاحتفاء بالمبدعة الليبية في مجال الكتابة أينما كانت عقب اللقاءات المتتالية التي جمعت نخبة من المهتمين بالابداع والثقافة في ليبيا ، والتي احتضنتها مكتبة طرابلس العلمية العالمية بدءً من صاحبة مكتبة طرابلس العلمية العالمية السيدة " فاطمة احقيق" ، والأستاذ "يونس الفنادي"، والإعلامية "فريدة طريبشان" والشاعرة "حنان محفوظ"، والأستاذة "آسيا الشقروني"، والاستاذة " ليلي المصراتي"، والشاعرة "حواء القمودي". وكان الإختيار للاحتفاء بالكاتبة الليبية هو محور هذه اللقاءات . ولعل في اختيار الدكتورة " فاطمة الحاجي" لتكون ضمن لجنة التحكيم بجائزة البوكر العربية، ووصول العمل الروائي (زرايب العبيد) للمبدعة الليبية " نجوي بن شتوان"، تكريسا لدورالكاتبة الليبية واثبات لاحقيتها لهذا التكريم . ( وال )