مدمرتان يابانيتان تبدآن تدريبات مشتركة مع مجموعة حاملة طائرات أمريكية.

طوكيو 23 إبريل 2017 ( وال) - ستبدأ مدمرتان تابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تدريبات مشتركة مع مجموعة السفن الضاربة الامريكية التي تقودها حاملة الطائرات (يو أس أس كارل فينسون) في غربي المحيط الهادئ اعتبارا من اليوم الأحد حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليابانية. واشارت وزارة الدفاع إلى أن المدمرتين اليابانيتين وهما "ساميدار" و"أشيغارا" واللتين غادرتا من ساسيبو في مقاطعة ناغازاكي يوم الجمعة ستنضمان إلى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية للتدريب على التكتيكات والاتصالات. وذكرت تقارير محلية أن مجموعة كارل فينسون القتالية التي تقودها حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية ستتوجه إلى المياه الواقعة قبالة شبه الجزيرة الكورية بعد التدريبات المشتركة التي ستستمر لعدة أيام. وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال من أستراليا يوم السبت إن المجموعة الضاربة ستصل إلى بحر اليابان بنهاية الشهر الجاري. ...( وال ) ...