كوبلر في الجزائر يوم الأربعاء لمواصلة المشاورات بين الأمم المتحدة والجزائر .

الجزائر 23 أبريل 2017 (وال) - يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " مارتن كوبلر" بزيارة عمل إلى الجزائر يوم الأربعاء القادم لمواصلة " المشاورات " بين الأمم المتحدة والجزائر بشأن الأزمة الليبية حسبما أفادت به السبت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها. وأوضح المصدر أنه " في اطار الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة والجزائر سيقوم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا ، مارتن كوبلر ، بزيارة عمل إلى الجزائر يوم الأربعاء 26 أبريل 2017 لمواصلة المشاورات بين الجزائر والأمم المتحدة ". وأضاف البيان أن السيد " كوبلر" سيجري خلال زيارته محادثات مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية " عبد القادر مساهل " حول " آخر مستجدات الوضع في ليبيا ومدى تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لـ17 ديسمبر 2015 ' . ( وال )