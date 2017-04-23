مدير عام مركز سبها الطبى يوضح الدور الذى يقوم به على مستوى المنطقة الجنوبية .

سبها 23 ابريل 2017 ( وال ) - أكد مدير عام مركز سبها الطبى الدكتور " عبد الرحمن عريش " على أهمية المركز في المنطقة الجنوبية لاسيما مع توقف شبه تام لقطاع الصحة المساند له من مستشفيات عامة و قروية في الجنوب وازدياد الأعداد في الإيواء والمترددين عليه . وأوضح " عريش " في مؤتمر صحفي عقده أمس آلية العمل والدور الذي يقوم به المركز فى تقديم الخدمات العلاجية والطبية على مستوى المنطقة الجنوبية . وقال " إن المركز مازال يستهلك الخدمة الطبية على الرغم من أنه يعاني من عجز في الكوادر البشرية الطبية والطبية المساعدة ويعمل المركز بأقل من نصف الطاقة البشرية على ثلاث ورديات . واشار إلى أن المركز يمر بظروف قاهرة تتمثل في تزايد النقص من حيث القدرة البشرية الطبية والطبية المساعدة والفنية وعدم وجود مستلزمات أو أدوية لاسيما توقف في المعدات الطيبة مما سيؤدى الى كارثة صحية في الجنوب . وأضاف مدير المركز أنه بالرغم من الظروف الا ان قسم الولادة مازال قادر على إجراء عمليات قيصرية واستقبال حالات الولادة حيث وصلت اعداد الحالات وفق احصائيات القسم ومكتب الإحصاء الى 7024 لعام 2016 . واكد " عريش " فى هذا المؤتمر " على ان المختبر ومصرف الدم من الاقسام المهمة ايضا في المركز مشيرا الى انه لم يتوقف عن إجراء التحاليل المتوفرة وغير التجارية وكل مواده محاليل وأشياء استهلاكية مع وجود نتائج بالألاف من خارج المركز . ...(وال سبها)...