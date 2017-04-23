اجتماع سبها حول صياغة مشروع للدستور .الأحد ، 23-04-2017 - 09:27:00

سبها 23 ابريل 2017 ( وال ) - ناقش الاجتماع الذي عقد أمس السبت بقاعة الاجتماعات بجامعة سبها عدد من القضايا الخلافية والجدلية حول صياغة مشروع للدستور الليبى . وضم الاجتماع أعضاء الهيئة التاسيسة لصياغة مشروع الدستور عن المنطقة الجنوبية والتجمع الوطنى بفزان ومنتدى الاكاديمين بالجامعة وعدد من النشطاء بالمنطقة . وبحث المجتمعون الالية التى يمكن أن تجمع بين اراء المختلفين من الطرفين من أجل السعى للوصول الى دستور موحد يجمع الجميع ويحقق مصلحة الوطن والمواطن . ...(وال سبها)...

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