اجتماع سبها حول صياغة مشروع للدستور .

سبها 23 ابريل 2017 ( وال ) - ناقش الاجتماع الذي عقد أمس السبت بقاعة الاجتماعات بجامعة سبها عدد من القضايا الخلافية والجدلية حول صياغة مشروع للدستور الليبى . وضم الاجتماع أعضاء الهيئة التاسيسة لصياغة مشروع الدستور عن المنطقة الجنوبية والتجمع الوطنى بفزان ومنتدى الاكاديمين بالجامعة وعدد من النشطاء بالمنطقة . وبحث المجتمعون الالية التى يمكن أن تجمع بين اراء المختلفين من الطرفين من أجل السعى للوصول الى دستور موحد يجمع الجميع ويحقق مصلحة الوطن والمواطن . ...(وال سبها)...