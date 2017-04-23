توفير مَواد ومُستلزمات مُكافحة مَرض أَنفلونزا الطّيور .

بنغازى 23 أبريل 2017 ( وال )- قامت الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بتوزيع مواد ومستلزمات مكافحة مرض أنفلونزا الطيور فى كل أنحاء البلاد. وذكرت مصادر بالهيأة أن المركز الوطنى للصحة الحيوانية قام بإرسال شحنات إلى كل فروع المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية " طرابلس والزاوية والجبل الغربي وسبها وبنغازي والجبل الأخضر". وأوضحت ذات المصادرأن الشحنة تشمل المطهرات والاختبارات المعملية الحقلية والبدل الحقلية الواقية ومعدات التشريح والأحذية المطاطية وأجهزة تحديد البؤر (جي بي أس) ، بالإضافة لمستلزمات حفظ العينات والأنابيب بأنواعها والحافظات الحقلية المبردة وأحواض الأمن الحيوي والقفازات الطبية وغيرها من المستلزمات. ومن المعلوم أن هذه المواد وصلت إلى ليبيا كدعم من منظمة الزراعة والأغذية الدولية التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في إطار الجهود التي بذلتها الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والمركز الوطني للصحة الحيوانية . الجدير بالذكر أن هذه البادرة تأتي فى إطارتنفيذ إتفاقية التعاون الفنى الطارئ المبرمة بين الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية التابعة للأمم المتحدة " الفاو" . ( وال - بنغازى )