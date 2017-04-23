ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على قاعدة عسكرية في افغانستان الى 135 عسكري .

مزار شريف (افغانستان) 23 ابريل 2017 ( وال ) - ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على قاعدة عسكرية في افغانستان الى 135 عسكري . وذكرت مصادر افغانية ان 135 عسكري افغاني قتلوا و اصيب اكثر من 60 اخرون بجروح يوم الجمعة خلال هجوم لطالبان ضد قاعدة عسكرية في مقاطعة بالخ (شمال) حسب ما ذكر مصدر محلي في حصيلة جديدة. و كانت حصيلة سابقة تحدثت عن 100 قتيل و جريح. و قد شن عشرة مسلحين هجوما على مطعم و مسجد حيث كان الجنود غير مسلحين مجمعين من "الفليق شاهين209 " و يؤدون صلاة الجمعة. و ذكرت المصادر ان" المهاجمين كانوا يرتدون الزي العسكري وجاءوا على متن سيارتي جيب عسكريتين ووصلوا الى عين المكان بعدما دخلوا من الباب الرئيسي. و قد قضت قوات الامن على سبعة من عناصر طالبان بعد تبادل اطلاق النار لمدة اربع ساعات في حين قام اثنان اخران بتفجير نفسيهما و تم القاء القبض على آخر معه سترة متفجرات حسب المصدر.