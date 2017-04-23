مؤتمر دولي يدعو لوقف الانتهاكات بحق الأطفال العرب بمناطق الصراعات.

إسطنبول( تركيا) 23 ابريل 2017 (وال)- دعا مؤتمر الطفولة الدولي الرابع في ختام اجتماعه امس السبت المنظمات الإنسانية والخيرية والمجتمع الدولي إلى العمل لوقف الانتهاكات بحق الأطفال العرب الذين يقيمون في مواطن الصراعات والحروب لاسيما في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال. ونبه البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد تحت عنوان "نداء استغاثة" الى تدهور حال الطفل العربي بمناطق الصراعات " إلى حد بات معه لزاما على الجميع كل حسب موقعه وقدرته تحمل مسؤولياتهم الرسمية والمجتمعية والأخلاقية تجاه كل تلك الانتهاكات والممارسات فورا دون تردد أو تأخير إنقاذا لأرواح آلاف الأطفال". وأكد البيان" أنه آن الأوان اليوم لوقف كل الانتهاكات والممارسات السلبية الظالمة بحق الأطفال والتي يرقى بعضها درجة الجريمة مع سبق الإصرار".. وحث على "إجراء مراجعات شاملة وجادة لكل المعاهدات والقرارات والقوانين الدولية والمحلية المعنية بحقوق الأطفال وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل". وطالب البيان المجتمع الدولي ب"الانضمام إلى كل الجهود الصادقة لمحاولات استرداد كل حقوق الأطفال الضائعة والمهددة بدء بحق الحياة والنشأة في ظروف أسرية مستقرة والعيش على أرضهم بسلام مرورا بمسؤولية توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية اللائقة". واضاف "يجب علينا أن نعمل سويا على رسم ابتسامة الأمل والمستقبل المشرق والغد الأفضل على وجوه أطفال كل أبناء الوطن العربي لاسيما في الدول التي تشهد صراعات سياسية أو نزاعات مسلحة أو أزمات اقتصادية طاحنة". فعاليات مؤتمر الطفولة الرابع قد انطلقت يوم الجمعة بمشاركة أكثر من 500 شخصية من 25 دولة مثلت جهات رسمية ومنظمات إقليمية ودولية بالإضافة إلى جمعيات أهلية إنسانية ودولية. ...(وال) ...