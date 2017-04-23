السعودية : تعديل وزاري بإعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين.

الرياض 23 أبريل 2017 (وال)- اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود مساء امس السبت أوامر ملكية تضمنت تعيين وإعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين. وتضمنت الأوامر الملكية حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية إعفاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين عبد الله بن عامر السواحة خلفا له و إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين عواد بن صالح العواد خلفا له وإعفاء وزير الخدمة المدنية عبد الله العرج وتكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بمهام وزير الخدمة المدنية. وشملت الأوامر الملكية أيضا إعفاء قائد القوات البرية الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي من منصبه وتعيينه مستشارا لوزير الدفاع وتعيين اللواء الركن فهد بن تركي خلفا له وإعفاء سفير المملكة في واشنطن الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلفا له. ...( وال ) ...