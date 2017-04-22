محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في اجتماعات الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب بالمغرب



طرابلس 22 ابريل 2017 ( وال ) شاركت ليبيا في اجتماع الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب المنعقد بدعوة من صندوق النقد العربي في الثامن عشر من شهر إبريل الجاري بمدينة الرباط بالمملكة المغربية .

وقد ترأس الوفد الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي \" الصديق عمر الكبير \" ومدير إدارة الرقابة على المصارف

الدكتور \" مختار الطويل\".

وبحث الاجتماع - الذي حضي بمشاركة واسعة لوزراء مالية الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية - جملة من القضايا والتقارير، التي تهم الشؤون المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية ومدى التعاون والتنسيق المباشر فيما بينها .



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