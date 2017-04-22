محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في اجتماعات الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب بالمغرب
السبت ، 22- 04- 2017 - 22:24:00
\nطرابلس 22 ابريل 2017 ( وال ) شاركت ليبيا في اجتماع الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب المنعقد بدعوة من صندوق النقد العربي في الثامن عشر من شهر إبريل الجاري بمدينة الرباط بالمملكة المغربية .\nوقد ترأس الوفد الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي \" الصديق عمر الكبير \" ومدير إدارة الرقابة على المصارف \n الدكتور \" مختار الطويل\".\nوبحث الاجتماع - الذي حضي بمشاركة واسعة لوزراء مالية الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية - جملة من القضايا والتقارير، التي تهم الشؤون المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية ومدى التعاون والتنسيق المباشر فيما بينها .\n\n...( وال ) ...\n