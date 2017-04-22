قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

طرابلس 22 أبريل 2017 (وال)- أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت أمس الجمعة في نيون السويسرية، عن مواجهة فريق ريال مدريد مع فريق أتلتيكو مدريد اللذين تواجها الموسم الماضي في المباراة النهائية وحسمها الأول بركلات الترجيح. وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين موناكو الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي. وتقام مباراتا الذهاب على ملعبي ريال وموناكو في الثاني والثالث من مايو، قبل أن يحتضن اتلتيكو ويوفنتوس الإياب في 9 و10 منه. كما أوقعت القرعة مانشستر يونايتد الإنكليزي مع سلتا فيغو الإسباني، وليون الفرنسي ضد إياكس أمستردام الهولندي. وتقام مباراتا الذهاب في أمستردام وفيغو في الرابع من مايو المقبل، ومباراتا الإياب في ليون ومانشستر في الحادي عشر منه. ويخوض المتأهلان من دور الأربعة المباراة النهائية في الرابع عشر من الشهر ذاته في ستوكهولم. ...(وال)...