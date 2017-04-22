بعثة فريق النصر لكرة القدم تصل طرابلس للمشاركة في بطولة الأهلي الودية.

طرابلس 22 أبر يل 2017 (وال)- وصلت قبل ظهر اليوم بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة الأهلي الودية الثانية، والتي يشارك فيها خمسة فرق هي السويحلي والاخضر والمدينة والنصر وأهلي طرابلس مستضيف البطولة. وكان في استقبال البعثة بمطار امعيتيقة "البهلول الشيباني" المسؤول عن الإقامة والاستقبال بنادي أهلي طرابلس وعدد من أعضاء إدارة النادي . وسيخوض فريق النصر غدا الأحد أولى مبارياته في منافسات البطولة مع فريق أهلي طرابلس بملعب طرابلس الدولي عند الساعة الخامسة مساء . ...(وال)...