اختيار القائمة النهائية لمنتخب الشباب لكرة القدم.

طرابلس 22 أبريل 2017 (وال)- استدعي لاعبو المنتخب الوطني للشباب للتجمع بالأكاديمية الرياضية بجنزور على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت قبل السفر إلى تونس بعد غدا الاثنين. وكان الطاقم الفني للمنتخب قد اختار 23 لاعبا للدخول في المعسكر الأخير قبل التحول إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت سن 19 سنة. وضمت القائمة اللاعبين الآتية أسماؤهم وهم : 1- عبد المهيمن محمد الحراري(الاتحاد). 2- أبولقاسم رجب امحمد(الاتحاد). 3- عبد المالك محمود عبيد(الاتحاد). 4- ناجي عبد المنعم عمران(الاتحاد). 5- معاذ عبد الباسط عيسى(الاتحاد) . 6- أحمد أكرم العقيلي(الأهلي طرابلس). 7- علي بلقاسم عبد القادر(الأهلي طرابلس). 8- معاذ عبد الباسط المهف(الأهلي طرابلس). 9- صالح فيصل معتوق(الأهلي طرابلس).10- محمد عادل الشكري(الأهلي طرابلس). 11- محمد فتحي الحبيشي(الأهلي طرابلس). 12- طارق سعد الصيد(الأهلي طرابلس). 13- المهدي عبد السلام الكوت(الأهلي طرابلس). 14- محمد عياد القاضي(الأهلي طرابلس). 15- المنتصر محمد أبورقيعة(المدينة). 16- عبد الحفيظ صلاح ميلاد(الوحدة). 17- صلاح أحمد فكرون(النصر) . 18-عبد الحميد أحمد الجياش(الأخضر) . 19- فاروق مصطفى خليفة(الترسانة). 20- سفيان عبد الحفيظ الحطاب(الأولمبي). 21- محمد الهادي سعيد (المجد) . 22- مهند علي عبد الله(اليرموك) . 23-عبد الرحمن فتحي المشري (المجد) . يشار إلى أن الطاقم الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي ومساعده عبد السلام الكوت، قام باختيار عناصر المنتخب من خلال التجمعات التي أقيمت في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية، وتعذر اختيار عناصر من المنطقة الجنوبية بسبب الأوضاع الامنية في مدينة سبها. ...(وال)...