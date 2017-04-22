مباريات الجولة الثانية من بطولة الأهلي الودية الثانية.

طرابلس 22 أبريل 2017 (وال)- تنطلق مساء غد الأحد منافسات الجولة الثانية لبطولة الأهلي الودية الثانية لكرة القدم بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى الأخضر والسويحلي، ثم يواجه الأهلي طرابلس نظيره النصر، ويبقى المدينة راحة خلال الجولة الثانية. وكانت الجولة الأولى من البطولة قد شهدت التعادل الإيجابي بين المدينة والسويحلي بهدف لكل منهما، وفوز الأخضر على منظم البطولة الأهلي طرابلس بهدف دون مقابل. وبعد نهاية الجولة الأولى من هذه البطولة الودية، يتصدر الأخضر الترتيب بثلاث نقاط، يليه فريقا المدينة والسويحلي بنقطة لكل منهما، والأهلي طرابلس أخيرا بدون نقاط، والنصر لم يخض مباريات الجولة الأولى. ...(وال)...