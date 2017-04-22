الاتحاد الفرعي للدراجات طرابلس يجري سباق الطريق الثاني.

طرابلس 22 أبريل 2017 (وال)- نظم الاتحاد الفرعي للدراجات طرابلس أمس الجمعة سباق الطريق الثاني للدراجات لفئة الناشئين لمسافة 30 كلم . وقد أحرز دارجو نادي الشرطة المراكز الثلاثة الأولى عن طريق صلاح محمد بزمن 1.06.18 ساعة، وتلاه زميله عبدالمالك محمود بزمن 1.07.06 ساعة، وثالثًا أنس البهلول بزمن 1.13 ساعة. وحل رابعا دراج الجمارك إبراهيم حسين، وخامسًا أحمد صلاح الدين من الأهلي طرابلس. وقد أشرف على السباق الحكام الدوليون الليبيون عبدالرزاق السويح ومصطفى المبروك ومحمد المرابط وفاتح المرابط وعبدالناصر الطابوني، ومنحت جائزة أفضل متسابق لدراج الشرطة صلاح محمد. وسينظم الاتحاد الفرعي طرابلس سباقه الثالث لهذا العام بمنطقة أبي سليم في 29 أبريل الجاري. ...(وال)...