مدينة طبرق تحتضن نهائيات الكرة الطائرة الليبية.

طرابلس 22 أبريل 2017 (وال)- تتواصل الاستعدادات بمدينة طبرق لاحتضان نهائيات الكرة الطائرة الليبية في نسختها الـ 42 التي ستنطلق يوم الاثنين بنظام التجمع، ومن مرحلة واحدة (ذهاب فقط)، بمشاركة أندية الأهلي بنغازي والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا والأهلي طرابلس. وكان الاتحاد العام للكرة الطائرة شكَّل لجنة عليا للنهائيات برئاسة "عيد إدريس" وعضوية الصديق قصيعة وعبدالسلام الكشري وإدريس عبدالله وعلي الحداد. ...(وال)...