وصول سيولة مالية بقيمة ( 350 ) مليون دينار لمطار معيتيقة .

طرابلس 22 أبريل 2017 ( وال ) - تسلم مصرف ليبيا المركزي شحنة جديدة من العملة الورقية قيمتها (350) ثلاثة مائة وخمسون مليون دينار ليبي، كانت قد وصلت مطار معيتيقة الدولي.

وقال المصرف عبر صفحتة الرسمية ،إن هذه الشحنة قادمة من بريطانيا ،وسيقوم بتوزيعها على المصارف التجارية وفروعها في أنحاء البلاد كافة، بما يساهم في الحد من الازدحام على المصارف، والتخفيف من معاناة المواطن في الحصول على السيولة اللازمة لتوفير احتياجاته الضرورية.





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