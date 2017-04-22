اللجنة الوطنية لحقوق الانسان : استمرار العنف في الجنوب يقوض جهود الحوار والمصالحة .

طرابلس 22 أبريل 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن قلقها البالغ حيال ماوصفته بتصاعد وثيرة اعمال العنف والاقتتال فيما بين التشكيلات المسلحة بمنطقة تمنهنت ببلدية البوانيس بالجنوب الليبي .

وأشارت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم السبت الى أن هذا الاقتتال ادى الى الحاق اضرار مادية بمنازل وممتلكات سكان المنطقة ، وحدوث حالات نزوح للسكان المدنيين بمناطق سمنو وتمنهنت جراء الاشتباكات المسلحة .

كما أعرب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن القلق البالغ من الاحتكام للغة العنف والقوة بدلا عن لغة الحوار والتهدئة ، معتبرة بأن ذلك من شأنه اشعال فتيل حرب أهلية بالجنوب الليبي ستكون أثاره وخيمة علي أمن وسلامة وحياة المدنيين و تفاقم مؤشرات تردي الاوضاع الانسانية والمعيشية والاقتصادية .

وشدد البيان على أن مثل هذه الاحداث المؤسفة ستؤدي الى جهود تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق والوفاق الوطني والاجتماعي والسياسي وتسهم في تعميق الازمة الانسانية والسياسية والتشظئ والانقسام الاجتماعي في ليبيا .

وطالب البيان الجميع بالوقف الفوري لأعمال العنف وتجنيب المدنيين مخاطر وتهديدات اعمال العنف والصراعات المسلحة ، داعيا إلى إخلاء جميع مدن الجنوب الليبي من جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة وتوكيل مهمة تأمين المدينة للأجهزة الامنية والعسكرية المختصة من خلال اعادة تفعيل عمل مديريات الامن .



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