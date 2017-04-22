اللجنة الوطنية لحقوق الانسان : استمرار العنف في الجنوب يقوض جهود الحوار والمصالحة .
السبت ، 22- 04- 2017 - 14:51:00
طرابلس 22 أبريل 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن قلقها البالغ حيال ماوصفته بتصاعد وثيرة اعمال العنف والاقتتال فيما بين التشكيلات المسلحة بمنطقة تمنهنت ببلدية البوانيس بالجنوب الليبي .\nوأشارت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم السبت الى أن هذا الاقتتال ادى الى الحاق اضرار مادية بمنازل وممتلكات سكان المنطقة ، وحدوث حالات نزوح للسكان المدنيين بمناطق سمنو وتمنهنت جراء الاشتباكات المسلحة .\n كما أعرب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن القلق البالغ من الاحتكام للغة العنف والقوة بدلا عن لغة الحوار والتهدئة ، معتبرة بأن ذلك من شأنه اشعال فتيل حرب أهلية بالجنوب الليبي ستكون أثاره وخيمة علي أمن وسلامة وحياة المدنيين و تفاقم مؤشرات تردي الاوضاع الانسانية والمعيشية والاقتصادية .\nوشدد البيان على أن مثل هذه الاحداث المؤسفة ستؤدي الى جهود تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق والوفاق الوطني والاجتماعي والسياسي وتسهم في تعميق الازمة الانسانية والسياسية والتشظئ والانقسام الاجتماعي في ليبيا .\n وطالب البيان الجميع بالوقف الفوري لأعمال العنف وتجنيب المدنيين مخاطر وتهديدات اعمال العنف والصراعات المسلحة ، داعيا إلى إخلاء جميع مدن الجنوب الليبي من جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة وتوكيل مهمة تأمين المدينة للأجهزة الامنية والعسكرية المختصة من خلال اعادة تفعيل عمل مديريات الامن .\n\n...( وال )...