الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضراب "الحرية والكرامة" في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

عمان 22 أبريل 2017 (وال)- يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي تحت عنوان "الحرية والكرامة" لاستعادة حقوقهم المسلوبة. وكانت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال نفذت أمس الجمعة اقتحامات وتفتيشات مكثفة على أقسام الأسرى المضربين عن الطعام ففي سجن استخدمت قوات الاحتلال القمع. وتواصل إدارة ذات المصلحة عمليات النقل بحق الأسرى المضربين من سجن إلى آخر وعزلت العديد منهم عزلا انفراديا علما أنه ومنذ اليوم الأول للإضراب تم الاستيلاء على كافة مقتنيات الأسرى المضربين وتجريدهم من ملابسهم والإبقاء على ملابس إدارة السجون. وتستخدم سلطات الاحتلال سجن الرملة لعزل الأسرى المضربين عن الطعام وسط ظروف صحية وإنسانية صعبة للغاية. وكان محامو الأسرى قرروا مقاطعة كافة محاكم الاحتلال عقب اتخاذ إدارة مصلحة السجون قرار وقف كافة الزيارات للأسرى. وبالمقابل تتواصل حملات ومسيرات التضامن في الضفة الغربية والشتات وقطاع غزة مع الاسرى الفلسطينيين ، مؤكدة دعمها الكامل لاضراب الاسرى حتى تحقيق مطالبهم.