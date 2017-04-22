مسابقة البلدية الصديقة للطفل على مستوى ليبيا .

تونس 22 ابريل 2017 ( وال ) - أُعلن يوم الخميس الماضي عن مسابقة "البلدية الصديقة للطفل" على مستوى بلديات ليبيا في العاصة التونسية من قبل منظمة اليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" ضمن برامجها وبتمويل من الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني . وحضر حفل الإعلان عن هذه المسابقة نائب ممثل الأمم المتحدة في ليبيا, وسفيرة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا, ومسؤول منظمة اليونيسيف , وممثلين عن وزير الحكم المحلي وبلدية من السويد ووأخرى من لتوانيا, بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة وزارات من ليبيا ووبعض من عمداء بلديات من ليبيا. يُشار أيضا أن منظمة اليونيسف كانت قد قامت باختيار عدد 4 بلديات على مستوى ليبيا وهم (زوارة, الزنتان, البيضاء, سبها) ضمن برنامج دعم في مجال نشاطات الأطفال والشباب ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لتلك البلديات, حيث تم فتح مكتب خاص للمنظمة بمقر تلك البلديات كمنسق عام ومستشار لتقديم الدعم لهذه الشريحة الهامة. ( وال )