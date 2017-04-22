جينتيلوني: يجب التعامل بشكل جذري مع أسباب مشكلة الهجرة .

روما 22 ابريل 2017 ( وال ) - اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن "الإدارة الفعالة لتدفق المهاجرين، وتحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومكافحة الإرهاب"، هي "ثلاث أولويات" في قضية الهجرة. وفي محاضرة بمركز أبحاث الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن عن "الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط باعتباره حجر الزاوية للاستقرار العالمي ذكر رئيس الحكومة الإيطالية ، أنه "يجب التعامل بشكل جذري مع أسباب المشكلة"، لأن "الوضع أصبح مأساوياً" , وخلص جينتيلوني الى القول إنه "في السنوات الثلاث الماضية فقط، تم إنقاذ نصف مليون مهاجر". ( وال )